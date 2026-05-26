Königsfeld schreibt Geschichte: Zwei Pokalfinals, dann Relegation – das ist der Fußball-Wahnsinn am 4. Juni

Der 25. Mai 2026 wird in die Historie des FC Königsfeld eingehen: Als um 16.57 Uhr das 2:1 gegen Radolfzell fiel, mischte sich Jubel in fast ungläubiges Staunen vieler Fans.

Landesliga: Ganze Generationen von Vorständen, ehemaligen Trainern und Spielern, die noch biedere Kreisliga B-Zeiten vor 18 Jahren miterlebt hatten, waren zum „Finale“ um den zweiten Platz gekommen. Der fast 90-jährige Ehrenpräsident Albert Kopp schüttelte strahlend den Kopf und meinte: „Dass ich das noch erleben darf, wenn man bedenkt, wo wir einmal standen.“

Der Camper Möglich gemacht hat es eine Mannschaft, die nie aufgegeben hat. Es war ein Sieg der puren Willenskraft und einem guten Näschen der Trainer Daniel Miletic und Mike Seidel: Die eingewechselten Adrian Goedhuis (wurde gefoult), Gianluca Scudieri (zog den Freistoß) und Sait Hamurcu (köpfte per Aufsetzer ins Eck) waren beim späten 2:1 beteiligt.

1:0-Schütze Lars Ganzhorn hat derweil schon vor der Partie für ein weiteres Jahr zugesagt, obwohl er einige Angebote anderer Clubs hatte. „Wir hatten schon auch Glück in der Schlussphase und haben brenzlige Situationen überstanden. Auf diese dramatische Weise zu gewinnen, das ist besonders schön“, freute sich Miletic.

Die Radolfzeller haben an ihn keine guten Erinnerungen: 2022 verlor der FCR in der Verbandsliga am letzten Spieltag mit 0:1 gegen Miletic, der damals mit dem FC 08 Villingen II so den Klassenerhalt schaffte.

Kollege Seidel indes machte sich aus der gemütlichen Runde mit den Jungs auf der Spielerbank am Abend wieder zurück zur Familie. Er war eigens drei Stunden angereist – am Abend ging es wieder zurück auf den Campingplatz.

Die Logistik

Auf den FC Königsfeld „wartet jetzt die logistisch herausforderndste Aufgabe, die wir je hatten“, so Vorstandsmitglied Michael Moosmann. „Zwei Bezirkspokal-Endspiele und ein Relegationsspiel an einem Tag zu organisieren, alles zu bewirten und vor allem getrennt zu kassieren, all dies müssen wir sehr gut vorbereiten.“

In der Tat: Rund 50 Ordner braucht es alleine für das Sportgelände. „Da werden wir von allen Seiten die offenen Zugänge schließen und mehrere Kassen anbieten. Dies gilt natürlich auch für die Bewirtungsstände auf der gegenüberliegenden Naturtribüne“, weiß der Vorsitzende Dietmar Eschner, „was auf uns zukommt. Parkplätze gibt es genug, auch die gesperrte Straße nach Neuhausen wurde schon gegen Radolfzell genutzt“, hatten die Königsfelder sozusagen am Pfingstmontag mit 650 Zuschauern und noch viel mehr Schwimmbadbesuchern einen „Probelauf“.

Der 4. Juni

Es geht los mit dem Pokalfinalspiel der Frauen (SG Marbach/Dürrheim II – SG Schönwald-Triberg, Anpfiff: 11 Uhr), danach steigt das Herren-Endspiel zwischen der SG Marbach/Rietheim und der Schwarzwald-Union Schönwald/Schonach (14 Uhr). Um 18.30 Uhr wird das erste Aufstiegsspiel zur Verbandsliga zwischen dem FC Königsfeld und dem SC Durbachtal angepfiffen.

So bleibt genügend Puffer für eventuelle Verlängerungen/Elfmeterschießen, Siegerehrungen und Jubel der Pokalgewinner.