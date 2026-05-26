Königsfeld schreibt Geschichte: Zwei Pokalfinals, dann Relegation – das ist der Fußball-Wahnsinn am 4. Juni

Der 25. Mai 2026 wird in die Historie des FC Königsfeld eingehen: Als um 16.57 Uhr das 2:1 gegen Radolfzell fiel, mischte sich Jubel in fast ungläubiges Staunen vieler Fans.
Landesliga: Ganze Generationen von Vorständen, ehemaligen Trainern und Spielern, die noch biedere Kreisliga B-Zeiten vor 18 Jahren miterlebt hatten, waren zum „Finale“ um den zweiten Platz gekommen. Der fast 90-jährige Ehrenpräsident Albert Kopp schüttelte strahlend den Kopf und meinte: „Dass ich das noch erleben darf, wenn man bedenkt, wo wir einmal standen.“