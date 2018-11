Königsfeld Sauberer Strom aus zwei Zapfstellen

Königsfeld. Eine weitere Möglichkeit, Elektroautos zu laden bietet die Gemeinde seit Kurzem in Kooperation mit dem Unternehmen Energiedienst am Königsfelder Rathaus an. Bürgermeister Fritz Link und Edmund Martin, Leiter der Kommunalbetreuung Ost von Energiedienst, erläuterten die Details des Projekts.

Mit der Zertifizierung als "European Energy Award"-Kommune habe man auch Elektromobilität in den Fokus genommen, so Link. Deshalb sei ein ausreichendes Angebot an Ladesäulen von besonderem Interesse. Bisher gebe es eine bei der Minigolf-Anlage –­ ebenfalls in Kooperation mit Energiedienst. Dort war das von der Gemeinde für Carsharing geleaste Fahrzeug platziert. Nutzer bemängelten aber den Standort, weshalb nun die zweite Säule beim Rathaus installiert wurde. Die Gemeinde hofft dadurch auf eine höhere Auslastung des Angebots, denn bisher war diese nicht zufriedenstellend.

Derzeit sei man in Verhandlungen über einen neuen Leasingvertrag, erinnerte Link. Er gehe davon aus, dass man das Angebot aufrechterhalte. Er hofft vor allem, Patienten, Schüler oder auch Menschen, die bewusst auf ein eigenes Auto verzichten, als Carsharing-Nutzer zu gewinnen.