Königsfeld Revival mit Liedern vom Anfang zum Jubiläum

Königsfeld. Der Gospelchor "Voices Of Joy" erfreute Gäste im Kirchensaal. Etwa 30 Sänger n unter der Leitung von Sven Rösler und Sabine Siegel präsentierten Klassiker wie "Amazing Grace" oder "Happy Are The People", aber auch deutschsprachige Lieder wie "Der Segen" oder "Gott segne dich".