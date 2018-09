Königsfeld Ressourcen sind nicht unbegrenzt

Die Zinzendorfschulen erachten dieses Thema für so wichtig, dass sie neben den Vormittags-Veranstaltungen, an denen alle Klassen des Schulwerks teilnehmen, mit Unterstützung der Abfallwirtschaft des Schwarzwald-Baar-Kreises und der Gemeinde Königsfeld auch einen Abend für die Öffentlichkeit organisiert haben. "Unser Wohlstand und unser Lebensstandard sind in höchstem Maße von nachwachsenden und nicht nachwachsenden Ressourcen sowie vom Zugang zu sauberem Wasser und Energie abhängig", so die Vertreter von "Multivision".

Die Infotainment-Show des Vereins für Jugend- und Erwachsenenbildung ist eine von 49 anerkannten Maßnahmen der Unesco zur UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" und einer der größten deutschen Akteure der Nachhaltigkeitsbildung. Die öffentliche Veranstaltung beginnt am Dienstag, 25. September, um 19.30 Uhr im Kirchensaal der Herrnhuter Brüdergemeine in Königsfeld.