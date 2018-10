Königsfeld Reduse-Projekt zeigt Ressourcenverbrauch auf

Und wie sich Vorhangstoffe anfühlen, die zur Hälfte aus Plastik-Müll aus dem Meer bestehen, zeigte der Königsfelder Raumausstatter Kachler.

Christoph Fischer hatte indes nicht zu viel versprochen: Der Referent Anton Frisch schaffte das Kunststück, in seinen Vorträgen individuell auf sein Publikum einzugehen. Die Unterstufenschüler ließ er aufstehen, um die Verteilung von Arm und Reich auf der Welt zu verdeutlichen und erklärte erst einmal, was Rohstoffe überhaupt sind, während er bei den Älteren weiter in die Tiefe ging – immer wieder unterstützt von sehr anschaulichen Schaugrafiken.

Er erklärte den ökologischen Fußabdruck und die Zusammenhänge von EU-Entwicklungshilfe und Armut in Afrika, den Pro-Kopf-Verbrauch an Müll und die Lebensdauer von Konsumgütern.

Auch tauchten Fragen auf, wie etwa die, warum der Anteil von Recycling-Papier heute nur noch bei zehn Prozent liegt, während er vor einem Vierteljahrhundert schon rund 50 Prozent betrug. Die Frage, wie viel man sich überhaupt bewegen müsse – mit Auto oder gar mit dem Flugzeug – stand ebenso im Raum. "Wir brauchen eure kreativen Ideen, denn die unserer Eltern haben nicht so viel gebracht", sagte Frisch zu den Schülern.

In der folgenden Diskussionen war deutlich zu erkennen, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz an den Zinzendorfschulen immer wieder thematisiert werden.

Im Mittelpunkt der Vorträge stand ein anschaulicher Film, in dem immer wieder aufrüttelnde Zahlen auftauchten, von denen man zwar die meisten irgendwann schon einmal gehört hat, jedoch selten in dieser Häufung.

Der Film zeigte darüber hinaus auch Lösungsansätze, wie sich Müll vermeiden, reduzieren, recyceln und wiederverwerten lässt. Sowohl der Film als auch die Einleitung und Nachbereitung waren zwar mit einer Fülle an Informationen gespickt, aber trotzdem an jedem Punkt verständlich.