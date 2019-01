Königsfeld Radfahrer wechseln den Verband

Wie Friedel Flaig dazu in ihrem Rückblick den Mitgliedern berichtete, unternahm die Radlergruppe vergangenes Jahr insgesamt 28 Touren, die alle zwischen 30 und 80 Kilometer lang waren. Zwischen fünf und zwölf Leute nahmen stets an den sehr abwechslungsreichen Radler-Runden teil, die allesamt unfallfrei abliefen. Natürlich wurde stets gut eingekehrt und es gab, wie es sich für zünftige Radler gehört, auch die eine oder andere Tour mit etwas Regen.

Mittlerweile, so Flaig, gebe es sogar eine Website der Seniorenradler. Drei sportliche Säulen, die auch auf dem Vereins-Emblem zu sehen sind, tragen den "Frohsinn": Radeln, Kegeln und Tischtennis.

Jan Barth berichtete anschließend über das vergangene sportliche Jahr der Tischtennis-Abteilung. Hier gab es "Licht und Schatten", so der Vorsitzende. So stiegen etwa beide Herrenmannschaften nach Abschluss ihrer Rundenkämpfe ab. Besser lief es beim Nachwuchs. Jugend- und Schülermannschaft wurden in ihrer jeweiligen Staffel Vierter beziehungsweise Sechster. Diverse Einzelerfolge der Jugendspieler konnten zusätzlich verzeichnet werden.

Barth hob das Engagement des Jugendleiters der Tischtennisabteilung, Michael Etter, hervor. Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr ein neues Tischtennis-Seniorenteam ins Leben gerufen, so Barth.

Auch die Hobby-Kegler waren nicht untätig. Sie trafen und treffen sich regelmäßig zu ihren Kegelabenden und es gab auch wieder ein Weihnachtspokal-Kegeln.

Kassenbericht zeugt von solider finanzieller Lage des Vereins

Wie Kassierer Werner Etter in seinem Kassenbericht mitteilte, hat der Verein im zurückliegenden Jahr einen Überschuss von 1320 Euro erzielt. Die Kassenlage, so Etter, sei sehr solide. Man habe derzeit 116 Mitglieder.

Barth berichtete darüber hinaus, dass der RV Erdmannsweiler den Württembergischen Radsportverband verlassen habe und sich dem Badischen Sportbund angeschlossen habe. Das habe auch finanzielle Vorteile gebracht, so Barth.

Ortsvorsteher Armin Wursthorn nahm nach der Entlastung des Vorstandes die Wahlen vor. Hier zeigten die Vereinsmitglieder Kontinuität und wählten den kompletten bisherigen Vorstand erneut: Erster Vorsitzender bleibt Jan Barth, zweite Vorsitzende ist Erika Schwarzwälder, Kassierer Werner Etter und Schriftführer Henning Imber. Auch die Beiräte und jeweiligen Sport-Abteilungsleiter wurden einstimmig im Amt bestätigt. "Frischen Wind" im Team gibt es derweil mit dem zweiten Jugendleiter Jann Kaddik sowie mit Julian Imminger und Malte Barth als Jugendvertreter.

Im Rahmen der Hauptversammlung konnten Luca Barth, Max Kempe und Dirk Walter für zehn Jahre, Hilde Jauch, Franz Schall sowie Angelika Strecker für 25 Jahre und schließlich Henning Imber, Walter Kubas und Peter Walter für 40-jährige Treue zum "RV Frohsinn" ausgezeichnet werden.