Königsfeld "Quadratisch, praktisch, türkis"

Königsfeld. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Gabriele und Regina König am Klavier. Kunst spiele eine wichtige Rolle in der Therapie, so Ralf Ruchlak, kaufmännischer Direktor der Klinik. Manche Patienten könnten damit Dinge ausdrücken die ihnen mit Worten nicht möglich seien. Der biblische Bezug der Ausstellung passe gut zur Klinik und ihrem Namensgeber. In den Versen zu den Bildern könne sich der eine oder andere Patient sicher wiederfinden.

Daniel Papst, der Neffe der Künstlerin, hielt die Laudatio. Erste gestalterische Impulse habe Ursula Papst in den Zinzendorfschulen von Emil Jo Homolka bekommen. Nach Studium und sieben Jahren als Lehrerin habe sie sich vollzeitlich einem Missionswerk gewidmet.

Eine ihrer Aufgaben sei seit 1975 die Gestaltung und die Herausgabe eines Kalenders mit dem Titel "Bibelworte".