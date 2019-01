Königsfeld Prüfvorschriften belasten Abteilung

Königsfeld-Erdmannsweiler. Schriftführer Nikolaj Saurer berichtete von der letzten Jahreshauptversammlung. Mit 14 Aktiven sei die Abteilung in etwas schwierigem Fahrwasser, so Abteilungskommandant Hans Kammerer. Es funktioniere gerade so. Er erinnerte an regelmäßige Probenabende sowie Aktivitäten beim "Schiebefir" am Ausflugsziel Geißenberg, beim Maihock, Schulungen von Führungskräften, dem Bomgartefescht oder der Mithilfe beim Kreiserntedankfest in Weiler. Es gab zehn Abteilungsproben und zwei mit Neuhausen sowie nur drei kleinere Einsätze wegen Gasgeruch und Ölspuren.

Aktiv sind Kräfte auch bei der Tageseinsatzgruppe oder als Atemschutzgerätewart und Sprechfunkbeauftragter für die Gesamtwehr. Letztere Aufgaben seien auf freiwilliger Basis kaum mehr zu machen, so Kammerer. Die Frage sei, ob es eine bei der Gemeinde angestellte Kraft geben müsse, wenn Dinge grundsätzlich nicht mehr funktionierten.

Gesamtkommandant Erich Dieterle wies auf zusätzliche Schwierigkeiten wie die Einhaltung von Fristen für Prüfungen von Gerätschaften hin. Die Vorschriften seien mittlerweile uferlos.