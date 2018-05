Königsfeld Programm für das Burgspektakel steht

Die dritte Inszenierung ist, in Zusammenarbeit mit dem Rollmopstheater in Villingen, das Stück "Es war die Lerche!" Das "heitere Trauerspiel" stammt von Ephraim Kishon und wurde vor ein paar Jahren schon einmal in einer Kurzfassung präsentiert. Es soll in diesem Jahr aber in voller Länge auf die Bühne kommen.

Mit schwäbischem Kabarett ist "Herr Hämmerle" wieder auf der Burg. Geburtstags­partystimmung aufkommen soll mit "Eat The Beat", samt illustrer Burgführung. Weitere Veranstaltungen sind "Ein Paul Simon-Liederabend mit Chrysi Taoussanis, Christian Dähn und Heiner Kondschak – Still Crazy After All These Years", ein Auftritt der "Hannah Ziegler Band", eine Ferienstart-Party mit "Bluesquamperfect" und ein Auftritt der "Falschen Fuffies", alias Heiko Dohrmann, Matthias Eschbach, Matthias Fröhlich, Stephan Higler, Claus Reuter, Johannes Romer, Werner Samland, Rolf Schaumann, Gunther Schwarz und Mr. Horrorwitz.

Laut Hermann erfolgte die Abnahme der Burg durch das Land Baden-Württemberg bereits. Der Vorverkauf beginnt Mitte Juni.