Königsfeld Priorität für Parkplätze

Königsfeld-Weiler. Zwei größere Vorhaben setzt der Ortschaftsrat ganz oben auf seine Anmeldung zu den Haushaltsmitteln für das Jahr 2019. Parkplätze bei der Gemeindehalle sowie Sanierungen am Rathaus und am Kindergarten sollen realisiert werden. Ortsvorsteher Heinz Kammerer und seine Räte bsprachen die Vorschläge, die in die Anmeldung fließen sollen.