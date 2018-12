Nach den wilden Klängen ihrer "Out of Africa"-Tour im Juli dieses Jahres wird es nun besinnlich bei den beiden Performance-Chören: Das Adventskonzert der "Singing Souls" am Sonntag, 9. Dezember, ab 16 Uhr im Haus des Gastes in Königsfeld steht unter dem Motto "Von Herz zu Herz". Fröhliche Titel und traditionelle christliche Lieder bescheren dem Publikum ein musikalisches Erlebnis. Vor allem werden viele Solo-Vorträge der "Singing Souls" und der "Kidz Royalty" zu hören sein. "Jede Sängerin und jeder Sänger möchte dem Publikum ein ganz eigenes Geschenk machen", erklärt die Chorleiterin Mela André. Etwa zwei Stunden inklusive Pause wird die Veranstaltung dauern. Tickets gibt es bei der Tourist-Info in Königsfeld, Telefon 07725/80 09 45. Foto: Veranstalter