Königsfeld Orchester entlässt Gäste nicht ohne Zugaben

Königsfeld. Am Stephanstag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, gestaltete das Akkordeonorchester Eschbronn-Locherhof ihr Weihnachts-Kurkonzert im Haus des Gastes in Königsfeld. Die Akkordeonspieler rund um ihren Dirigenten Uwe Rapp haben nicht nur im Kurort eine große Fangemeinde, wie man an einem bis beinahe auf den letzten Platz gefüllten Saal unschwer erkennen konnte.