Königsfeld Noch vor der Sommerpause werden die Pläne beschlossen

Laut Bürgermeister Fritz Link stimmten der Ortsteilausschuss Königsfeld und der AUTWV zu. Die Gutachten zu Klima, Lärm und Entsorgung des Oberflächenwassers liegen inzwischen vor. Alles entspreche dem, was zu erwarten war. Tiefgreifende Bedenken gebe es nicht. Es handle sich um einen runden Gesamtentwurf. Die Pläne sollten vor der Sommerpause beschlossen werden, damit im Herbst der Neubau der Tennisplätze beginnen könne.

Ameisenhaufen kann umgesetzt werden

Michael Schröder vom Büro Wick und Partner erläuterte Details, wie sie schon in den vorigen Gremien Thema waren. Der Bau sei herangerückt an die Parkstraße, die Überbauung finde vor allem im Bereich der Sportplätze statt. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange seien in die Planungen eingeflossen. Weitere Zufahrten zum Gelände seien nicht geplant.