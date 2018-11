Königsfeld Neuhausen feiert Kirchenpatron

Einen besonderen Gast konnte die Kirchengemeinde in ihren Reihen begrüßen. Katja Kassem, Oberärztin am Schwarzwald-Baar-Klinikum, stellte ihr Projekt "Liberi pacifer" vor. Der Verein, der ärztliche Hilfe im Kongo ermöglicht, wurde von ihr gegründet. Der Erlös des diesjährigen Martinsfestes kommt dieser Einrichtung zu Gute. Ende Mai wird sie ihren dritten Einsatz im Kongo haben. Es geht in die Stadt Goma.

Nach dem Gottesdienst ging es zur weltlichen Feier ins Musikerheim. Dort gab es Essen sowie Kaffee und Kuchen. Am Abend folgte dann ein weiterer Höhepunkt des Tages: Der traditionelle Martinsumzug, angeführt vom Musik- und Trachtenverein und "St. Martin" auf seinem Pferd. Dahinter folgten rund Hundert Erwachsene und 60 Kinder.

In diesem Jahr entschloss sich das Gemeindeteam dazu, das Martinsspiel in der Kirche aufzuführen. Die KJG hatte diesen Part wieder übernommen. Lilli Leitholt und Mariella Fischer unterhielten sich über den Sinn des Festes.