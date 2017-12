Königsfeld Neuer Rekord

Schwerpunkt der neu hinzugekommenen Ausgaben im Vermögenshaushalt seien Ausgaben für ein Sonnensegel an der Grundschule Burgberg sowie ein Kindergartenverwaltungsprogramm. Bei den Baumaßnahmen sind zusätzlich 1200 Euro für einen WLan-Hotspot eingeplant. Bei der Straßenbeleuchtung kam eine Leuchte an der Einmündung beim Gasthaus Krone für 3500 Euro hinzu.

Beim Wirtschaftsplan der Kurbetriebe erhöhen sich die Personalausgaben auf 244 000 Euro. Grund ist die Übernahme eines Langzeitarbeitslosen. Neu im Vermögensplan ist der Zuschuss in Höhe von 24 500 Euro für den Downhill-Parcours, der 2018 realisiert werden soll. Die Ausgaben hierfür betragen 8000 Euro. Dazu kommen 4000 Euro für Wlan-Hotspots am Haus des Gastes und am Reisemobilpark.

Link sprach allen Beteiligten einen Dank für ihr Verantwortungsbewusstsein bei den Beratungen aus. Die Wunschliste sei wesentlich größer gewesen. Es seien keine leichten Beratungen gewesen, zumal die Gemeinde erstmals seit vielen Jahren gezwungen sei, einen Kredit aufzunehmen.

Der Haushalt biete eine Balance zwischen Aufgaben der Daseinsvorsorge und Großprojekten, die sich 2018 in einmaliger Weise bündelten. Mit 21,5 Millionen Euro handle es sich um einen Rekordhaushalt für Königsfeld. Der Vermögenshaushalt mit 5,1 Millionen Euro sei die größte Investitionssumme in der Geschichte der Gemeinde. Das sei eine Herausforderung nicht nur mit Blick auf die Finanzierung, sondern auch auf die Umsetzung. Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan zu.