Königsfeld Neue Eindrücke trainieren das Gehirn

Königsfeld. Sinnesgärten würden unter einem bestimmten Anspruch für spezielle Personengruppen angelegt, so Heimleiter Jürgen Lieberum. Im CBH gehe es darum, die unterschiedlichen Sinne insbesondere von Menschen mit dem Krankheitsbild der Demenz anzusprechen.

Der Garten lade zum Erleben und Mitmachen ein. Mithilfe der Alltagshelfer würden Sinneseindrücke geboten und das Gehirn trainiert. Das beeinflusse den Krankheitsverlauf der Demenz positiv. Die Anlage kostete weit über 20 000 Euro. Ermöglicht wurde sie durch eine Spende von 17 000 Euro durch die Glücksspirale.

Laut Silke Haberstroh, Leiterin von Tagespflege und Sozialdienst, fertigten Bewohner Windspiele an die nun im Sinnesgarten aufgehängt sind. Außerdem wurden Blumen und Kräuter gepflanzt. Es gehe um Fühlen, Riechen und Entdecken, in einer Wohlfühloase im geschützten Raum. Die Bewohner hätten die Möglichkeit, allein in den Garten zu gehen.