Königsfeld Narrenzunft denkt bereits an die nächste Kampagne

Die Neuwahlen brachten nur eine kleine Änderung. Der Posten eines dritten Beisitzers übernimmt neu Christopher Steffen. Das gleiche Amt begleitet weiter Rosi Feuerstein. Sandra Gruber bleibt weitere zwei Jahre stellvertretende Vorsitzende. Die Versammlung stimmte einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der passiven Mitglieder auf 20 Euro jährlich ab 2019 einstimmig zu. Sandra Gruber stellte den Antrag Wintermützen zu beschaffen. Diese sollten ihre Verwendung nach den Umzügen finden, wenn die Scheme abgelegt seien. Dem wurde zugestimmt.

Ein zweitägiger Ausflug soll bei entsprechender Planung unternommen werden. Der diesjährige Ausflug am 24. Juni führt in den Park der Sinne nach Gutach.

Eine Teilnahme am Naturparkmarkt in Königsfeld wird positiv bewertet. Einer Einladung der Narrenzunft Neuhausen zu ihrem Sommerfest am 7. und 8. Juli wollen die Deifel folgen. Hier wird die Teilnahme am Wettbewerb mit der Riesenwasserrutsche ins Auge gefasst.

Zum "warm up" auf die Saison 2019 geht es am 24. November zur Guggenmusik nach Sunthausen. Einen Umzug in Königsfeld wird es hier auch wieder geben. Zum Ende des Jahres gilt es dann wieder gemeinsam Plätzchen für den Weihnachtsmarkt zu backen.