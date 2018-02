Königsfeld Narrenzünftler beweisen ihr Tanztalent

Martialisch als Wikinger verkleidet kam das "Ballett des Nordens" daher. Unter der Regie von Marianne Ohnmacht boten Helmut Maier, Dominik, Manuel, Daniel, Fabian, Sascha und Wolfgang Ohnmacht einen ansprechenden Tanz. Kuriose Fanartikel boten Claudia und Ernst Bendek in Bauchläden zum Kauf an. Die Halle zum Kochen brachten Gerald Fuchs, Dominik Link, Manuel Link, Christian Meder, Tobias Ohnmacht und Fabian Ohnmacht bei "Die Macht ist mit uns". Dietmar Kammerer, Heiner Link, Alfons Ohnmacht und Sascha Ohnmacht erfreuten am "Stammtisch" mit einem scharfen Blick aufs Dorfgeschehen. Noch einmal zum Toben brachten die Halle Achim Sander und Monika Jais als "Dick und Doof" die zu Rockmusik von AC/DC einen betont gelassenen Tanz zeigten. Nach dem großen Finale luden "Die Casanovas" bis spät in die Nacht zu "Tanz und Gaudi" ein.