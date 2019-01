Königsfeld Narren kriechen schon bald aus ihren Löchern

Am 5. Januar geht es los mit dem Abstauben. Die Schoaf-Hexen treffen sich um 18 Uhr in Weiler und laden ab 20 Uhr zur Hexentaufe. Am Dreikönigstag gibt es in Neuhausen ab 16.30 Uhr bei der Narrenzunft Neuhausen einen Tanneboomweitwurfwettbewerb.

Den ersten Ball gibt es in Weiler am 12. Januar bei den Schoaf-Hexen. Die "Village’s Dark Side Party" öffnet um 19 Uhr ihre Tore. Zum Ball laden die Glasbachhexen in Buchenberg am 19. Januar um 20 Uhr ein. In der Halle von Rapp-Reisen startet die große Sause.

Die Bettelwieber in Burgberg laden zu ihrem Rucksack-Ball in die Halle am 26. Januar um 20 Uhr ein.