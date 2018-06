Königsfeld Nach Heimatkundelehrer benannt

Königsfeld-Neuhausen. Das sei genau der richtige Namen, so Brigitte Storz. Man brauche keinen Goethe oder Schiller. Bürgermeister Fritz Link erinnerte daran, dass Strecker für viele der erste Heimatkundelehrer war und nach der Wiedereröffnung der Grundschule lange Zeit deren Rektor. Er habe die Schule gemäß seinem Motto "Mit Herz und Hand" geführt und sei ein Pädagoge mit großem Engagement gewesen. Strecker sei ein würdiger Namenspatron. Laut Link legte er auch den Grundstein für das Schulmuseum in Hüfingen, das er eigentlich in Königsfeld eröffnen wollte, was an passenden Räumlichkeiten scheiterte.

Der Ortschaftsrat stimmte für die Bezeichnung. Die Entscheidung muss noch von den Gremien und vom Schulamt bestätigt werden. Geplant sind im Herbst Projekttage und ein Ehemaligentreffen, eventuell verbunden mit einer Schulhofgestaltung. Der Förderverein will Schul-T-Shirts stellen.

Ein weiterer Punkt waren die Haushaltsanforderungen. Die Schule wünscht sich Instandhaltungsmaßnahmen in der Sporthalle, das Streichen von Heizungsabdeckungen, Warmwasseranschlüsse in Klassenzimmern und neue Lampen im Flur. Ebenfalls auf die Liste gesetzt wurde ein Namensschild. Der Kindergarten braucht laut Schuh dringend eine Garderobe für die dritte Gruppe. Ebenfalls gewünscht ist eine Schalldämmung an der Decke. Dazu gab es laut Link bereits eine Planung. Eigentlich funktioniere das seit 30 Jahren. Man müsse die Kinder eben zur Ruhe anhalten.