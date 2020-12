Königsfeld Nach drei Monaten schon fertig

Königsfeld-Neuhausen/-Erdmannsweiler. Lässt man den Blick von Erdmannsweiler in Richtung Neuhausen schweifen, so fällt er einem automatisch ins Auge: der neue Funkmast der Telekom. Meterweit ragt er in den Himmel und setzt sich so von den flachen Feldern, die ihn umgeben, in die Höhe ab.