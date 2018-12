Königsfeld Nach 25 Jahren Abschied nehmen

Nach einer musikalischen Reise durch Österreich und dem Stück "Das Phantom der Oper" führte das Orchester mit "Auf nach Mähren" eine schöne Polka auf, die Soli für Flügelhorn und Tenorhorn im Gepäck hatte. Über die Grenze ging es weiter "An die schöne blaue Donau". Und dann ging es wieder über den großen Teich, als "A tribute to Elvis" erklang – Hummels Lieblingsstück, das mit vielen Erinnerungen verbunden ist. So musste es unter anderem bei einem Besuch in Siersburg gleich zweimal gespielt werden. Mit der Polka der Egerländer Musikanten "Gute Nacht" endete die Reise.

Hummel und sein Bruder Bernd gaben anschließend das Gesangsduo. Der gut gelaunte Dirigent hatte die Musiker in seinem letzten Konzert noch mal zu Höchstleistungen angespornt. Die Besucher quittierten dies mit anhaltendem Beifall. Danach herrschte Abschiedsstimmung im Gasthaus Engel.

Hans-Jörg Kammerer und seinem Stellvertreter Markus Ströbele blieb es vorbehalten, eine kurze Biografie des 25-jährigen Wirkens von Hummel vorzustellen. Sie hoben seinen unermüdlichen Einsatz und sein großes Engagement hervor. So hat Kammerer ausgerechnet, das Hummel in dieser Zeit rund 1300 Proben und 700 Auftritte bewältigt hat.

Zum Zeichen des Dankes wurde Hummel zum Ehrendirigenten des Vereins ernannt: Es gab stehende Ovationen. Ströbele bemerkte, dass für die Hauptkapelle glücklicherweise mit Matthias Vogtmann sowie mit Madeleine Dold für die Jugendkapelle zwei neue engagierte Dirigenten gefunden wurden.

Die erwünschte Zugabe wurde von Bernd und Franz Hummel gesanglich vorgetragen. Der Titel lautete "Es war schön, bei Euch zu sein".

Verdiente Musiker wurden vom Verein, vom Blasmusikverband und vom Trachtengau geehrt.

Letizia Bauer und Fabian Seiter erhielten für 20 Jahre die goldene Vereinsnadel. Daniela Kammerer und Gisela Heine wurden nach 25 Jahren zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. Sie erhielten außerdem das Ehrenzeichen in Silber vom Trachtengau Schwarzwald. 40 Jahre ist Frank Imminger im Verein aktiv. Heinrich Glunz vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar hatte für ihn die goldene Ehrennadel dabei. Auf zehn Jahre mehr bringt es Ernst Brunner. Von Heinrich Glunz wurde er mit der großen goldenen Ehrennadel des Verbandes bedacht und zu dessen Ehrenmitglied ernannt.

Aus der Hand von Hans Hierlinger und Andreas Mager, die den Trachtengau vertraten, gab es die Ehrungen in Gold für Imminger und Brunner. Für sein 25-jähriges Wirken als Dirigent erhielt Martin Hummel die silberne Verdienstnadel vom Verband.