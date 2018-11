Königsfeld Musikalische Zöglinge zeigen Beachtliches

Königsfeld-Neuhausen (kh). Musikalische Vorträge standen im Vordergrund des Vorspielnachmittags in Neuhausen. Kinder und Jugendliche zeigten dabei beachtliche Leistungen. In der musikalischen Früherziehung wurden die Kinder spielerisch an die Instrumente herangeführt. Dies stand unter der Leitung von Olga Kizmann. Sie hatte auch zwei Gruppen, die Blockflöte spielten, unter sich. Sieben Zöglinge zeigten auf verschiedenen Instrumenten zusammen mit ihren Ausbildern, was sie schon erlernt hatten. Dies war sehr beachtlich. Derzeit gibt es im Verein fünf Ausbilder für zwölf Jugendliche. Laura Hezel, die Vorsitzende der Bläserjugend, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Nachmittag.