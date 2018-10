Königsfeld Mit fast 70 Jahren wagt er sein Debüt

Königsfeld. Keith Richards, Amy Winehouse, Marilyn Monroe – sie alle schmücken Gilberts Kunkels Wohnung in Schwenningen. An den Wänden hängen neben Porträts bekannter Persönlichkeiten mit Airbrush gemalte Tierbilder, auch Abstraktes ist zu finden. Kunkel legt sich bei seiner Malerei nicht fest, hat aber dennoch klare Favoriten – sowohl beim Motiv als auch bei den verwendeten Materialien.

"Am liebsten male ich Porträts", erklärt der 69-Jährige, dessen Herz laut eigener Aussage bereits von Kindesbeinen an für die Kunst geschlagen hat. Erst waren es Buntstifte und der Malkasten, lange Zeit die Airbrush-Pistole, heute vor allem Acrylfarben.

Der Stil seiner Werke, so Kunkel, sei auf seine berufliche Laufbahn zurückzuführen. Der Künstler ist gelernter Positiv-Retuscheur, hat früher dafür gesorgt, dass Bilder in Katalogen "nahezu perfekt aussehen", wie er erzählt. Heute übernehmen Computerprogramme diese Aufgabe, Kunkels Arbeitskraft wurde in diesem Bereich aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung nicht mehr gebraucht.