Königsfeld Mit der "Gulden Leuuw" auf hoher See

Sie schläft in der Mitte eines kleinen, gemütlichen dreistöckigen Bettes in einem Raum, den sie mit 59 anderen Schülern aus aller Welt teilt.

Pausen oder Privatsphäre gibt es dort nicht

"Wenn wir auf See sind, schmeißen uns die Wellen aus unseren Betten oder wir sind damit beschäftigt, an Deck an den Schotleinen zu ziehen, um das Boot zu stabilisieren." Pausen oder Privatsphäre gebe es nicht, und das Leben an Bord sei ganz schön anstrengend, "aber trotzdem genieße ich jede einzelne Minute".

Deck schrubben, Dienst in der Kombüse, Ruderwache oder das Erklimmen der 40 Meter hohen Masten gehören ebenso zu ihrem Alltag wie Museumsbesuche, Begegnungen mit Beduinen und eben Unterricht. Am 7. September legte das 70 Meter lange segelnde Klassenzimmer in Amsterdam ab und fuhr die Westküste Europas entlang. Der geplante Abstecher nach Korsika wurde wegen eines schweren Sturms gestrichen, stattdessen besichtigten die Jugendlichen Barcelona.

Über Madeira, Marokko und die Kanarischen Inseln sind sie weiter nach Dakar gesegelt. Am ersten Adventswochenende ging es über den Atlantik nach Brasilien.