Königsfeld Mehr Einsatz von Jüngeren gewünscht

Laut der kommissarischen Jugendleiterin Silke Schorpp haben die Bambinis zehn Kinder zwischen vier und sechs Jahren. 2016/17 trainierten zwei F-Jugendspieler bei der E-Jugend mit. Die lief als Spielgemeinschaft (SG) mit Weiler und belegte den dritten Platz. Aktuell gibt es keine E-Mannschaft.

2016 gab es zwei D-Jugend-Mannschaften. Die erste stieg in die Kreisliga 1 auf, die zweite spielte in der Kleinfeldklasse 1. Auch in der laufenden Saison gibt es zwei Mannschaften. Die erste liegt auf dem achten Platz und muss um den Abstieg bangen, die zweite enthält erstmals auch Spieler des SV Obereschach. Die C-Jugend ist seit 2016 eine SG aller Teilgemeinden Königsfelds und spielt in der Kreisliga 1.

Die in der Bezirksliga spielende B-Jugend hatte 2016 Spieler aller Teilorte. Mangels Trainern gibt es derzeit keine Mannschaft. Die Spieler sind in Obereschach oder der A-Jugend. Letztere liege auf einem guten fünften Platz und habe auch Spieler aller Teilorte.

Eltern engagieren sich

Erfreulich sei die Mitarbeit der Eltern in allen Altersklassen. Neun Trainer und zwei Betreuer seien erfreulich, das reiche aber nicht. So gehe der Anteil eigener Spieler bei den Aktiven erschreckend zurück.

Kassierer Harald Irion berichtete vom Sommerfest und dass der Verein hoffentlich 2019 schuldenfrei wird. Kaluza lobte die hervorragende Arbeit Schorpps. Man müsse schauen, für die Spielgemeinschaften Trainer zu finden.

2017 hatten die Spieler der ersten Mannschaft 799 Einsätze, allerdings war nur ein Drittel der Spieler aus Neuhausen. Der sechste Platz sei etwas unglücklich gewesen, der zehnte Platz der zweiten Mannschaft in Ordnung. Sehr gut geklappt habe die Bewirtung im Vereinsheim. Beim Sommerfest sei nicht viel hängengeblieben.

Die erste Mannschaft stehe in der Tabelle derzeit gut da, so Trainer Martin Hils. Nach dem Abstieg habe man sich in der unteren Klasse recht schnell zurechtgefunden und werde wohl vorne dabei sein.

Ortsvorsteherin Sabine Schuh lobte die "sehr umfangreiche" Jugendarbeit. Toll sei, dass die immer wichtiger werdenden Spielgemeinschaften funktionierten. Das Sommerfest sei wichtig für den Ort.

Zur Jugendleiterin gewählt wurde Silke Schorpp, in den Ämtern bestätigt der Vorsitzende Bernd Kaluza, Kassierer Harald Irion und Schriftführer Christian Gebert. Kaluza erklärte, in zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung zu stehen, den Verein aber weiter unterstützen zu wollen.

Petra Stern bemängelte, dass bei Veranstaltungen wie der Besenwirtschaft zum Rosenmontag immer ältere Mitglieder aktiv sein müssten und wünschte sich mehr Einsatz jüngerer Mitglieder. Damit treffe sie einen wunden Punkt, so Kaluza.