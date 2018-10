Königsfeld Mal Schlager, mal Pop, mal Volkmusik

"Barbed Wire", 2015 als beste und erfolgreichste Showband Deutschlands ausgezeichnet, gastierte am Samstagabend. Sehr beeindruckend war, was Inès (Vocal), Frank (Vocal), Denis (Vocal), Michael (Vocal), Patrick (E-Bass), Kris (Guitar) und Fritz (Schlagzeug) auf die Bühne brachten. Musikalisch ließ die Band keine Wünsche offen. So ist die Sängerin Inès, bekannt von der Band "The Wright Thing" schon mit Künstlern der Bands von Herbert Grönemeyer oder Amy Winehouse zusammen aufgetreten. Seit kurzem stehen dem langjährigen, erstklassigen Sänger und Frontman Frank, mit Dennis und Michael zwei weitere Sänger zur Seite. Diese enormen Stimmen werden von den energievollen Musikern ergänzt. So zeigten bei einzelnen Solis was Kris auf seiner Gitarre und Patrick auf seinem E-Bass alles drauf haben. Schlagzeuger Fritz wollte da in nichts nachstehen.

Mal rockig mal auch deutsche Schlager wie "Hulapalu" von Andreas Gabalier spielend, sorgten sie für beste Stimmung im Zelt. Highlights ihrer Bühnenshow sicherlich Medley’s von ABBA, den Backstreet Boys Ramstein. In Bezug auf die Kleidung hatte insbesondere Sängerin Inés Schwerstarbeit zu leisten, denn sie wechselte fast zu jedem Stück. Ihre optische Bühnendarstellung mit Mediashow, hier wurden jeweils passende Trailer eingespielt, die Lichteffekte und das Spiel mit dem Feuer ließen keine Wünsche offen.

Am Sonntagmorgen spielte der Musik- und Trachtenverein Neuhausen zum Frühschoppen auf. Nach dem großen Umzug am Nachmittag spielten die Baaremer "Luusbuäbä". Die Band gewann 2016 das SWR-Blechduell. Seit dem Gewinn ist das Leben der jungen Musiker aus der Region ein bisschen unruhiger geworden.

Was hier im kleinen Weiler von den Verantwortlichen und den zahlreichen Helfern alles auf die Bühne gestellt wurde ist sicherlich aller Ehren Wert.

Das Fest endet am Montag mit dem Handwerkervesper ab 16.30 Uhr und mit der Trachtenkapelle Stetten ab 19 Uhr im Zelt.