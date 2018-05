Königsfeld Maiandacht mit Musik

Königsfeld. Das "Edelweiß-Echo" aus Hardt hat wieder eine neue CD aufgenommen. Darauf sind drei Eigenkompositionen zu hören: "Großvaters alte Harmonika" wurde in Erinnerung an den Großvater von der Öhle (Tennenbronn) komponiert und wird mit seiner Harmonika gespielt. "Fredels Boarischer" ist ein Gruß aus dem Urlaub und entstand in den Zillertaler Bergen". "Mutter Gottes wir danken Dir" wurde speziell für die Maiandachten komponiert, die das Edelweiß-Echo seit 25 Jahren zusammen mit Wortgottesdienstleiter Hans Heiler gestaltet.