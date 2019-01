Königsfeld Mädchen in kurzen Hosen haben in Marokko ein Problem

Christoph Fischer, Pfarrer der Zinzendorfschulen, berichtete über Begegnungen von Schülern verschiedener Konfessionen und Besichtigungen von Moscheen. Da man mehr habe tun wollen, sei die Gesprächsreihe ins Leben gerufen worden.

Die Veranstaltungen werde man in Orten über die Region des Schwarzwalds hinaus abhalten. Die nächste ist am 14. März im Landratsamt in Spaichingen geplant. Es gehe darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Denn wenn man miteinander rede, sei das echte Friedensarbeit.

Ulli Jehle, Lehrer der Zinzendorfschulen, berichtete von höchst unterschiedlichen Erfahrungen bei Reisen in verschiedene Länder. So waren die Muslime im Iran sehr aufgeschlossen und bereit, sich zu informieren. In Rumänien herrsche gegenüber Roma ein "für uns ungewohnter Rassismus". Überraschend in Albanien sei, dass neben fast jeder Kirche eine Moschee stehe, man sich gegenseitig helfe und andere Gottesdienste besuche. In Marokko beziehungsweise Casablanca gebe es das einzige Zentrum des Judentums in der islamischen Welt. Mädchen in kurzen Hosen seien im Land problematisch und auch schon Zielscheibe von Aggressionen gewesen.