Königsfeld Lindenbaum gepflanzt

Für die Lindenart Tilia Cordata "Rancho" habe man sich in Hinblick auf die Freihaltung der Sichtachsen bewusst entschieden, betonte Bürgermeister Fritz Link bei der Pflanzaktion. Dieser Baum habe eine kegelförmige, dicht verzweigte Krone und betont aufrechte Äste, er wachse langsam und werde 15 bis 20 Meter hoch. So bleibe der Blick auf die Architektur des Platzes offen.

Die Bäume für die Gestaltung des Zinzendorfplatzes hat Link selbst ausgesucht – in einer der größten Baumschulen Deutschlands in Bad Zwischenahn bei Oldenburg. Die Anlieferung aus dem Norden erfolgt etappenweise mit Lastwagen. "Wir haben auch andere Baumschulen angefragt, aber die Optik hat eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Bei diesen Linden passen der Wuchs und die Größe", erläuterte Landschaftsarchitekt Marius Weißhaupt.

Bei der Platzgestaltung orientiere man sich am historischen spätbarocken Vorbild, sagte Link. In der Mitte des Platzes sollen später noch Formgehölze dazukommen. "Insgesamt werden 36 Gehölze gepflanzt, sodass die Baumbilanz ausgeglichen wird", so Link.