Königsfeld Leitfaden, um Weihnachtszeit unbeschadet zu überstehen

Königsfeld. Wie jeder leidvoll geprüfte (Familien-) Mensch weiß, ist Weihnachten nicht immer nur die pure Freude, sondern vor allem oft sehr stressig. Da tut es schon richtig gut, einen verlässlichen Leitfaden, eine Orientierung, an die Hand zu bekommen, um diese harten Tage und Wochen irgendwie einigermaßen heil zu überstehen. Diese "Hilfestellung" bot am Sonntag auf beeindruckende Art und Weise der schwäbische Kabarettist Hämmerle seinen Gästen. Bernd Kohlhepp, so sein bürgerlicher Name, wurde in der Schweiz als Sohn eines Badeners und einer Holländerin geboren, ist dann aber im Schwäbischen aufgewachsen und wurde dort "sozialisiert". Vielleicht ist es in dieser Biografie begründet, dass er so vielseitig agieren kann.