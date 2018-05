Königsfeld Landesturniere mit Paukenschlag

Jüngst hatten in den Altersklassen zehn bis 18 Jahre die Ranglistenturniere des Baden-Württembergischen Verbandes über zwei Tage stattgefunden. Der Förderverein war dabei zahlreich bei den Verbandsturnieren vertreten und die Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre erzielten hervorragende Ergebnisse. In der Rangliste Baden-Württemberg der Altersklasse zehn für Jungen kam an beiden Tagen Moritz Frick jeweils auf den ersten Platz. Bei den Mädchen in dieser Altersklasse kam Pia Seewald am ersten Tag auf den zweiten Platz und holte sich am zweiten den Sieg.

In der Rangliste Baden-Württemberg der Altersklasse zwölf der Jungen siegte am ersten Tag Philipp Pusch, den zweiten Platz sicherte sich Sean Fynn Leßmann und den dritten Platz David Domscheit. Am zweiten Tag konnte sich Sean Fynn Leßmann auf den ersten Platz spielen, Finn Hesselbach auf den dritten. Auch Philipp Pusch, Sean Fynn Leßmann und Moritz Frick konnten in Konstanz ihr Handicap deutlich verbessern.

Bei den Baden-Württembergischen Einzelmeisterschaften AK 18 im Golfclub Niedereutin erspielte sich Marco Roßrucker einen großartigen dritten Platz in einem starken und großen Teilnehmerfeld, denn an der Meisterschaft nahmen die besten Jungen bis 18 Jahre teil.