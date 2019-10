Königsfeld Längere Ausfallzeit nach Wildschwein-Überfall

Vereinsspitze plant Zaun zwischen Waldrand und Rasenplatz

Für einen kleinen Verein sei eine solche Rasensanierung, mit Kosten von mehreren tausend Euro, nicht so einfach zu stemmen. Daher wolle man erst mal schauen, was sich in Eigenleistung richten lasse. Das könne bereits schon vor dem Winter geschehen, indem man den Rasen säubert, Fläche fräst und das Gras wieder in den Boden drückt. Eine Firma habe man zuvor lediglich ein weiteres Mal eingeschaltet – beim Platzbau.

Der Kosten wegen tendiert der Verein zur Eigenleistung. Zumal die Wildsau-Frage ungeklärt ist. "Vielleicht kommen die Schweine zurück", wägt Reuter ab. "Dann lohnt es sich ja nicht, viel Geld auszugeben." Man wolle auf jeden Fall versuchen, am Waldrand einen Zaun anzubringen, um die Tiere vom Spielfeld fernzuhalten. "Wenn wir gar nichts machen, bringt es ja auch nichts", so Reuter. Man wolle auch mit den Jagdpächtern diskutieren, wie diese weiter vorgehen wollen. Reuter zeigt sich optimistisch: "Wir bekommen das schon hin."

Die Spiele der ersten und zweiten Mannschaft des SV Buchenberg gegen den SV Rietheim am kommenden Sonntag, 20. Oktober, jeweils um 13.15 und um 15 Uhr, finden aufgrund der Beschädigung des Rasens in Neuhausen statt. Der interne Fototermin für die anstehende Jubiläumsschrift bleibt bestehen.