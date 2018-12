Königsfeld Kunstvoll verhüllt

Ganz offensichtlich nicht nur zum "Kunst-Shopping", sondern vor allem auch wegen der versprochenen Tanz-Performance der Choreografin und Tänzerin Cornelia Widmer waren gut Hundert Besucher gekommen. Souverän war erneut die Vorstellung der Tänzerin, die auf die von ihrem Ehemann Walter auf der Viola gespielten Melodien einging.

Hagelnetz schützt eigentlich vor Unwetter

In die Tanzperformance integrierte sie dabei Textiles der Künstlerin Velia Dietz. Dietz war insgesamt schon dreimal mit ihren Textilarbeiten in Königsfeld. Diesmal hatte sie sich für ein Hagelnetz entschieden – ein Material, das sie fasziniere. Normalerweise wird es beispielsweise am Bodensee zum Schutz von Apfelplantagen vor Hagelereignissen eingesetzt. "Es lässt sich so vielfältig einsetzen und man kann es auch thermisch verformen", schwärmt sie.