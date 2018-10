Königsfeld Kunst für den kleinen Geldbeutel

"Das hat auch etwas von einem Überraschungs-Ei", versprach Molicki den zahlreichen Zuschauern bei der feierlichen Enthüllung des ersten Königsfelder Kunstautomaten. Denn man wisse nicht, was man bekomme. "Einen weiteren werden wir in der Albert-Schweitzer-Klinik installieren, der nächste ist dann im Franziskaner in Villingen zu finden und auch Schwenningen soll einen bekommen", erzählte er. Baden-Württemberg sei in dieser Hinsicht halt noch ein wenig ländlicher, so seine Meinung.