Königsfeld Kunst für den kleinen Geldbeutel

Keine große Kunst, sondern wegen der immer kleiner werdenden Wohnungen ein Werk im Mini-Format, beschränkt auf die Maße acht mal fünf mal zwei Zentimeter. Das gibt es künftig am "Artautomatic" in Königsfeld. "Es ist echte Kunst, von Künstlern speziell auf diese Maße gemacht", versprach Manfred Molicki bei der Enthüllung des ersten Königsfelder Automaten dieser Art.

Einige findige Köpfe hätten, da sie nicht mehr gebraucht werden, alte Zigarettenautomaten aufgekauft, die ausschließlich Münzgeld nehmen und nicht nach Alter fragen. Diese wurden dem neuen Zweck angepasst, schön gestaltet und hängen nun an speziellen Ecken, um Kunst feilzubieten für den kleinen Haushalt und den ebenso kleinen Geldbeutel. Vier Euro muss man einwerfen, um sich dann zwischen sechs Schubfächern zu entscheiden: Regionale Kunst kann man aus drei Schächten entnehmen, eine Lade ist für überregionale, eine weitere für nationale und internationale Kunst reserviert – und die letzte wurde von regionalen, nationalen und internationalen Künstlern bestückt. Jede Schachtel enthalte auch einen Hinweiszettel mit Vita des entsprechenden Künstlers.

"Das hat auch etwas von einem Überraschungs-Ei", versprach Molicki den zahlreichen Zuschauern bei der feierlichen Enthüllung des ersten Königsfelder Kunstautomaten. Denn man wisse nicht, was man bekomme. "Einen weiteren werden wir in der Albert-Schweitzer-Klinik installieren, der nächste ist dann im Franziskaner in Villingen zu finden und auch Schwenningen soll einen bekommen", erzählte er. Baden-Württemberg sei in dieser Hinsicht halt noch ein wenig ländlicher, so seine Meinung.