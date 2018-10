Königsfeld Kunst auch für den kleinen Geldbeutel

Um den Automaten in Schwung zu bringen, zeigte er, dass er in der Lage sei, praktisch jeden Schein so zu wechseln, dass man sich am Automaten bedienen könne. Reichlich Gebrauch machten die Besucher. Selbst Pop-Art-Künstlerin Danielle Zimmermann griff zu, um sich über ein Stück 3D-Kunst zu freuen. "Die Künstler selbst verdienen praktisch nichts", sagt Molicki.