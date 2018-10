Königsfeld Kreiserntedankfest: Auch am Samstag wird gefeiert

Königsfeld-Weiler - Auch am Samstag lockte das Kreiserntedankfest in Weiler viele Besucher an. Den ganzen Tag bastelten verschiedene Landjugend-Gruppen an ihren Wagen für den großen Umzug am Sonntag. Am Abend dann ging die Party im Festzelt weiter, wo die Band Barebed Wire für Stimmung sorgte.