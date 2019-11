Königsfeld Kontrolleure entdecken tote Mäuse in Mühle

Das amtliche Labor in Sigmaringen habe zudem in einer Probe "Backmischung für Krustenbrot" Schädlinge wie tote Kornkäfer und Mottengespinste sowie nicht gekennzeichnete Allergene wie Sesam festgestellt. "Durch die vorgefundenen Zustände bestand die Gefahr der nachteiligen Beeinflussung, beziehungsweise Kontamination von Lebensmitteln wie zum Beispiel Mehl und Backmischungen", steht im Bericht der Kreisbehörde.

Die Mängel wurden bei einer Kontrolle am 17. September in der Mühle in Burgberg vorgefunden. Der Betrieb musste daraufhin eingestellt werden. Bei einer Nachkontrolle am 2. Oktober seien sämtliche Mängel noch nicht beseitigt gewesen. "Aufgrund dessen wurde das Herstellen und Verarbeiten in den Betriebsräumen von behördlicher Seite bis auf weiteres untersagt", informiert das Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung.

Nachkontrolle terminiert

Bei der Nachkontrolle am 18. Oktober seien "Teile der Betriebsräume" zur Produktion wieder freigegeben worden. Ein Termin für eine weitere Nachkontrolle sei festgesetzt worden.

Telefonisch war der Betreiber der Mühle am Montag für eine Anfrage unserer Redaktion nicht erreichbar.