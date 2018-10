Königsfeld Königsfelder liegen bundesweit vorn

Königsfeld. "Dieses Jahr wird es keine große Veranstaltung für die ›Action!Kidz‹ geben", sagte Annerose Klingner-Huss. Sie betreut an den Zinzendorfschulen die Schüler, die sich in den fünften und sechsten Klassen seit Jahren gegen Kinderarbeit engagieren. Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte: Die fleißigen Spendensammler haben nun ein Privatkonzert mit dem Kindernothilfe-Botschafter Wincent Weiss gewonnen.

Die Zinzendorfschüler sind besonders eifrig dabei, seit es die "Action!Kidz" gibt. Jahr für Jahr bieten sie Nachbarschaftshilfe gegen eine kleine Spende zugunsten notleidender Kinder an und liegen oft mit ihrer Gesamtspende an die Kindernothilfe bundesweit ganz vorne. Auch in diesem Jahr waren sie in ihrer Alterskategorie in ganz Deutschland das Team, das die höchste Summe gespendet hat. Für ihren Einsatz bekommen sie als Dankeschön von der KD-Bank 700 Euro für die Klassenkassen – eine Summe, die zum größten Teil gespart wird, um davon dann eine größere Aktion, wie in der Vergangenheit den Auftritt eines Zauberers, zu finanzieren.

Das Exklusivkonzert mit dem Popmusiker Wincent Weiss könnten die "Action!Kidz" aus Königsfeld damit aber sicher nicht finanzieren. Die Zinzendorfschüler haben dieses besondere Event gewonnen, weil sie mit den 4991 Euro die Gesamtspendensumme von einer Million Euro in zehn Jahren "Action!Kidz" geknackt haben. Dafür hatten sie sich wieder einmal sehr ins Zeug gelegt. Gina und Celia zum Beispiel haben im Supermarkt Regale eingeräumt, Felix half seinem Vater auf dem Bau, Leon putzte Autos, Chantal und Cecilia eine Wohnung, Charlotte und Zarah zupften Unkraut.