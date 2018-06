Socken aus und Hose hochgekrempelt: Ab Montag, 4. Juni, ist in der Gemeinde Königsfeld nach Sanierungsarbeiten wieder die zweite Kneipp-Anlage in Betrieb. Seit dem Frühjahr und der frostfreien Witterung war bisher die Kneipp-Anlage beim Cura Vital aktiv. In der Zwischenzeit wurden bei der Kneipp-Anlage im Kurpark Sanierungsarbeiten mit einem Kostenvolumen in Höhe von rund 4300 Euro vorgenommen und neue Handläufe eingebaut. Aufgrund einer Firmeninsolvenz und der momentanen Überlastung des Handwerks verzögert sich indes der Neubau der Kneippanlage im Doniswald, wie die Gemeindeverwaltung informiert. Diese Kneipp-Anlage könne aufgrund der Schäden nicht mehr saniert werden, sie müsse komplett erneuert werden. Foto: Gemeinde