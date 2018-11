Königsfeld Kleine Brötchen sind nun angesagt

Neue Türen und Garderobe

Den größten Posten gibt es beim Zuschuss für den Kindergarten in Höhe von 191 317 Euro. Weiter gibt es für die Einrichtung zwei neue Türen für 19 000 Euro. Diese Kosten sind auch den Brandschutzbestimmungen geschuldet.

Eine Garderobe und ein Klemmschutz für die Türen für 4600 Euro sind ebenfalls eingeplant.

Straßenbau für 60 000 Euro

Die Feuerwehr erhält rund 20 000 Euro. Hierin sind neue Kleidung, Lehrgänge, Umkleideräume und der Erwerb des Führerscheins C enthalten.

Rund 60 000 Euro sind für Straßenmaßnahmen vorgesehen. Der größte Posten hier ist der Anschluss der Anwesen Stettener Straße 24 und 26 an den Abwasserkanal. 40 000 Euro sind hier veranschlagt. Für neue Straßenlaternen stehen 40 000 Euro zu Buche.

Die Ersatzpflanzung eines Baumes in der Hardtstraße für 1600 Euro und der Umbau der Wasserstandsanzeigen im Hochbehälter für 3000 Euro runden die geplanten Investitionen ab. Nicht alles konnte realisiert werden. Dennoch waren alle Ratsmitglieder zufrieden und stimmten dem Vorschlag einstimmig zu.

Pflege der Kriegsgräber

Weiter zur Diskussion stand die Sammlung der Kriegsgräberfürsorge. Diese wurde bisher von den Mitgliedern des Ortschaftsrates wahrgenommen. Wie künftig verfahren wird, soll das neue Gremium, das nächstes Jahr gewählt wird, entscheiden.

In Sachen Breitband gibt es möglicherweise eine Zusammenarbeit mit einem Gasunternehmen. Es wird Gespräche geben, so Fritz Link. Für die Halle soll eine Benutzungsordnung geschaffen werden, so Ortsvorsteher Heinz Kammerer. Damit sollen dann alle Modalitäten geregelt sein, was die Belange der Halle betrifft.