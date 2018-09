Königsfeld Klangkörper überzeugt mit einer großen Vielfalt

Beginn der Veranstaltung mit Werken von Strawinsky und Gershwin in der Reihe der Samstagskonzerte der Brüdergemeinde am Zinzendorfplatz ist um 16 Uhr.

Die Leitung hat Stefan R. Halder. Er studierte in Trossingen. Nach Aufbaustudiengängen Dirigieren bei Manfred Schreier und Klarinette bei Chen Halevi rundeten Meisterkurse seine künstlerisch-musikalische Ausbildung ab. Als Dirigent leitete er neben dem studentischen Orchester "Polyphonie T Wind" die Stadtkapellen Trossingen und Rottenburg. Er ist seit Juni 2014 musikalischer Leiter des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg, seit März 2015 offiziell auch dessen Chefdirigent.

Solist ist Kemal Gekic am Klavier. Extravagant, verwegen, provozierend, aufregend, verführerisch und einfühlsam – dies sind nur einige der Begriffe, mit denen laut Mitteilung einer der großartigsten Pianisten unserer Zeit beschrieben wurde, dessen Spiel weltweit von Publikum und Kritik gefeiert wird. Die Aufnahmen von Kemal Gekic erhielten in Europa, Amerika und Japan besondere Anerkennung bezüglich des Einblicks und der ursprünglichen Sichtweise. Seit 1999 ist Kemal Gekic Artist in Residence und Full-Professor an der Florida International University in Miami.