Königsfeld Kinderspielplatzsoll bis 4. Juli fertig werden

Königsfeld-Neuhausen (hü). Der Platz mitten im Wohngebiet füge sich gut ein und sei für junge Familien ideal, so Bürgermeister Fritz Link. Die Anlage ist laut Ortsvorsteherin Sabine Schuh noch nicht so weit fertig wie erhofft und angedacht. Grund sind laut Link Lieferschwierigkeiten für Spielgeräte. Bereits vorhanden ist ein Baumhaus mit Rutsche, dazu kommen eine Kletter- und Balancieranlage und ein Sandkasten. Der Bauhof sorgte für eine Sitzgruppe. Geplant ist in Kürze eine Lieferung der restlichen Geräte und eine Fertigstellung des Spielplatzes bis 4. Juli. Danach werde der Rasen eingesät, der vier bis sechs Wochen anwachsen müsse. Hans Mack fragte nach der Möglichkeit, Rollrasen einzusetzen, um den Spielplatz schneller nutzbar zu machen. Das wäre laut Link aber viel teurer.