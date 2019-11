Königsfeld Keine Hygienemängel in Mühllehen-Mühle

Die Berichterstattung über die andere Mühle in Burgberg, mit der die Mühllehen-Mühle nichts zu tun hat, hat aber auch bei deren Kunden für deutliche Reaktionen gesorgt. Offensichtlich hätten etliche Kunden zwischen den beiden Mühlen in Burgberg und Buchenberg nicht unterschieden, erklärt sich Ettwein die Reaktionen. Nicht nur telefonisch musste sie die verunsicherte Kundschaft beruhigen, auch bei der Verkaufsstelle der Mühllehen-Mühle an der B 33 bei Peterzell habe es viele Kundenanfragen gegeben, die von der dortigen Verkäuferin ins rechte Licht gerückt worden seien.

Auch die übliche Kundenfrequenz in der Mühllehen-Mühle sei am Dienstag drastisch zurückgegangen. Gerade mal ein Kunde sei gekommen. Üblicherweise seien es am Vormittag rund 20, bedauert Ettwein, dass sie von der Berichterstattung über die Mängel einer anderen Mühle mitbetroffen ist. Obwohl bei ihrem Betrieb in Buchenberg alles in Ordnung sei. So werde in der Mühllehen-Mühle größter Wert auf Hygiene gelegt.