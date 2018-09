Königsfeld Kein zusätzlicher Mast

Die Verwaltung habe Vodafone über das laufende Verfahren mit der Telekom informiert und eine Bündelung auf dem geplanten Mast zwischen Erdmannsweiler und Neuhausen vorgeschlagen. In der Ausschusssitzung, die kommende Woche stattfindet, werde darüber beraten.

Vodafone müsse nun mit der Telekom Kontakt aufnehmen und dem von der Gemeinde beauftragten Gutachter technische Daten schicken. Die Gemeinde wolle definitiv keine zusätzlichen Immissionen.

Waltraud Polkowski wollte wissen, was passiert, sollte Vodafone nicht den Mast der Telekom nutzen. Das von Vodafone beauftragte Unternehmen habe sich bereits gemeldet und Interesse am Standort angemeldet, so Scheithauer. Sollte ein privater Eigentümer Vodafone eine Fläche anbieten, könne die Gemeinde das nicht verhindern. Er gehe aber davon aus, dass das in Erdmannsweiler niemand machen werde. Zudem sei es üblich, Anlagen zu bündeln, da das für Anbieter im Vergleich mit Neubauten vergleichsweise günstig sei.