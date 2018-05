Königsfeld Kapellen spielen auf

Ähnlich hoch war die Zahl der freiwilligen Helfer in Buchenberg, wo die Trachtenkapelle zu einem Maifest eingeladen hatte. Die Veranstaltung wurde auch in diesem Jahr gerne von Radfahrern und Wanderern aufgesucht. Dank des guten Wetters konnte das Fest wieder einmal im Baumgarten in der Ortsmitte stattfinden. Hier begrüßte der Musikverein Katzensteig die Gäste musikalisch. Später spielten die Trachtenmusik Langenschiltach und die Stadtkapelle Donaueschingen. Kulinarisch waren die Gäste mit der traditionell angebotenen Bratwurst gut versorgt. Ganz neu war das Angebot eines kleinen Salattellers. Dazu gab es zudem Waffeln und eine üppig ausgestattete Kuchentheke.