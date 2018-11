Königsfeld Individuelle Unikate als Geschenkideen

"Mit einem derartigen Zuspruch haben wir vorab überhaupt nicht gerechnet", freute sich Manfred Molicki, Vorsitzender des Vereins, in seiner Ansprache.

"Kunst bewegt" – das ist das Motto des ersten Teils der Doppelausstellung der künstlerisch tätigen Mitglieder und Förderer. Insgesamt 44 Künstler sind vertreten. Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr: Der Verein will Interessierten mit einem etwas kleineren Geldbeutel entgegenkommen und dem Trend zu Geschenken aus industriell gefertigter Massenproduktion etwas entgegensetzen. Die Künstler, so Molicki in seiner Eröffnungsrede, hätten die Vorgabe bekommen, etwas herzustellen, das maximal 499 Euro kosten dürfe. Dieses Ziel wurde eingehalten, sodass auch "Normalverdiener" ein Unikat eines Künstlers erwerben könnten.

Im zweiten Teil der Doppelausstellung werden im Untergeschoss des Kunstraums "Künstler in Königsfeld – 1920 bis heute" präsentiert. Königsfeld sei immer schon Kunstkurort gewesen, so Manfred Molicki. Er gab einen kurzen Abriss über diverse Künstler, die entweder in Königsfeld wohnten oder oft auch immer wieder hier Urlaub machten. 41 Künstler würden präsentiert.