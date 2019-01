Königsfeld In Mathe ein Fässle

"Ich mag Denksportaufgaben sehr gerne", sagt die Schülerin, deren Lieblingsfach schon seit der Grundschule Mathematik ist. "Es wird von Jahr zu Jahr immer spannender."

Daher war es für sie auch keine Frage, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Die sechs ziemlich kniffeligen Aufgaben nahm sie sogar mit in den Strandurlaub. "Es hilft, wenn man zwischendurch mal abschalten kann." Wenn gerade kein Strand in der Nähe ist, bekommt sie beim Joggen, Klavier- oder Geigespielen den Kopf wieder frei.

Die Aufgaben waren sehr vielfältig, bei einer ging es etwa um Würfel, die auf dem Tisch liegen und die Frage, ob man die Augenzahl auf der Unterseite dreier Würfels bestimmen kann, wenn drei Menschen jeweils drei unterschiedliche Würfelflächen sehen.