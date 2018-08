Königsfeld In Kunst oder Kitsch gewühlt

"Kommt und wühlt in Kitsch und Künsten" hatte schon Sänger Wolfgang Hofer einst über den Trödler Abraham intoniert. Unter dem Motto "Kunst oder Kitsch" stellte der Verein Bilder aus, die für den einen Kunst und den anderen Kitsch sind. Gegen eine Spende konnte jeder an den August-Samstagen mitnehmen, was ihm gefällt. "Wir haben vor einigen Jahren Bürger aufgefordert, uns ihren ›Kitsch‹, also Kunst, mit denen diese nichts anfangen konnten, zu spenden. Nach der Aktion hatten wir in unserem Lager, auch aus früheren Aktionen, viele gespendete Bilder bekannter und unbekannter Künstler: Landschaftsbilder mit schönen Motiven, zarte Pflanzenaquarelle, aber auch abstrakte Acrylmalerei und andere antiquarische Kostbarkeiten", informierte Molicki über den Umfang des Lagers.

Dazu gab es wertvolle, teils nagelneue Rahmen aus Aluminium oder Holz. Gegen eine Spende in selbst gewählter Höhe konnte man an jedem Samstag im August jeweils von 15 bis 17 Uhr die Kunstwerke erwerben, die einem zusagten.

Für große Gemälde fehlt den Interessenten die Wandflächen